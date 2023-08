Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Wismar: Bauminister Christian Pegel eröffnet Backsteinbaukongress 2023

Ein Dokument

Schwerin (ots)

Landesbauminister Christian Pegel wird am kommenden Donnerstag den diesjährigen Internationalen Backsteinbaukongress eröffnen. Zum 18. Mal bieten die Veranstalter - die Hansestädte Wismar, Stralsund, Lübeck und Rostock sowie das Europäische Zentrum der Backsteinbaukunst und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz - Fachleuten eine Plattform zu einem Gedankenaustausch über Baukunst und Bautechnik rund um den Backstein.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu eingeladen (Anmeldung unter info@backsteinbaukunst.de, Einladung und Programm finden Sie in der Anlage

Termin: Donnerstag, 31. August 2023, 13 Uhr

Ort: St. Georgenkirche, St. Georgenkirchhof 1, 23966 Wismar

"Die Geschichte des ältesten künstlichen Baumaterials ist eine sehr erfolgreiche. Was die Baumeister der Frühzeit und des Mittelalters an ihm schätzten, ist auch heute gefragt: Der Backstein lässt sich universal einsetzen, er überzeugt durch Wandelbarkeit und Widerstandsfähigkeit. Durch ihn ist die gebaute Landschaft des Nordens unverwechselbar und er ist auf besondere Weise identitätsstiftend für viele Kommunen rund um die Ostsee. Dem Kon-gress wünsche ich viele Erkenntnisse, den Fachleuten einen guten Austausch und den Stadtplanern, Architekten und Bauschaffenden Impulse für das Baugeschehen in Mecklenburg-Vorpommern", so Christian Pegel.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell