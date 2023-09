Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis

FW RPK: Pressemeldung der Feuerwehr Bobenheim-Roxheim in Absprache mit der Polizeiinspektion Frankenthal - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) (ots)

Am heutigen Abend gegen 21:49 Uhr wurde die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnten zwei verunfallte Motorräder, sowie drei schwerstverletzte Personen festgestellt werden. Zwei davon wurden bereits durch einen Ersthelfer, sowie den bereits eingetroffen Rettungsdienst reanimiert. Die Feuerwehrkräfte unterstützten bei den Rettungsmaßnahmen. Leider verliefen diese nicht erfolgreich, so dass die beiden Personen vor Ort noch verstarben. Die dritte Person wurde schwerstverletzt durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da zunächst unklar war, ob sich auf beiden Motorrädern jeweils zwei Personen befanden, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Hierzu wurden neben bodengebunden Kräften der Feuerwehr Bobenheim-Roxheim, sowie der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim auch die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Frankenthal, die Drohneneinheit der DLRG Frankenthal und ein Polizeihubschrauber alarmiert. Die Suchmaßnahmen wurden gegen 24:00 Uhr eingestellt. Zum Ausleuchten der Einsatzstelle wurden zudem eine weitere Drehleiter der Feuerwehr Worms in den Einsatz gebracht. Die L 523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim bleibt die nächsten Stunden weiterhin voll gesperrt, da die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft einen Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen hat. Im Einsatz sind, bzw. waren die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim mit 31 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen sowie die Feuerwehr Worms mit einer Drehleiter. Die Suchmaßnahmen seitens der VG Lambsheim-Heßheim wurden von 9 Fahrzeugen und 28 Kräften durchgeführt. Die DLRG-Drohneneinheit war mit 6 Kräften und einer Drohne eingebunden, sowie die Rettungshundestaffel Frankenthal mit 5 Rettungshundeführern. Seitens des Rettungsdienstes war der nachtflugtaugliche Rettungshubschrauber Christoph 77, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, zwei Rettungswagen und ein Notfallkrankentransportwagen im Einsatz, sowie der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter.

Die Ermittlungen zur Unfallursache, dem Unfallhergang und der Schadenshöhe werden durch die Polizeiinspektion Frankenthal geführt.

Die Presse- und Medienarbeit für die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim wurde im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das Presse- & Medienteam der Feuerwehr Frankenthal übernommen.

Für Rückfragen zu den Ermittlungen wenden Sie sich bitte am morgigen Tag an die Polizeiinspektion Frankenthal oder die Pressestelle des Polizeipräsidium Rheinpfalz.

