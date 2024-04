POL-MA: Heidelberg: Frau bei Unfall verletzt, PM Nr. 2

Hockenheim (ots) - Wie bereits berichtet kam es am Mittwochnachmittag gegen 16:50 Uhr in Hockenheim in der Unteren Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Führer und einer Rollstuhlfahrerin. Die Unfallaufnahme ergab, dass die 93-jährige Rollstuhlfahrerin ordnungsgemäß den Zebrastreifen ...

mehr