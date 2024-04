POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw fährt gegen Hauswand, PM Nr. 1

Hockenheim (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 16:50 Uhr kam es in Hockenheim in der Unteren Hauptstraße zu einer Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Führer und einer Rollstuhlfahrerin. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen übersah der PKW-Fahrer die Rollstuhlfahrerin, die die Fahrbahn an einem ...

mehr