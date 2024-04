Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Rollstuhlfahrerin - Pressemitteilung Nr. 1

Hockenheim (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:50 Uhr kam es in Hockenheim in der Unteren Hauptstraße zu einer Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Führer und einer Rollstuhlfahrerin. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen übersah der PKW-Fahrer die Rollstuhlfahrerin, die die Fahrbahn an einem "Zebrastreifen" queren wollte und stieß mit dieser zusammen. Über das genaue Verletzungsbild kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Der Rettungsdienst und die Polizei sind an der Unfallstelle. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell