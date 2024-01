BPOLI LUD: Mit Haftbefehl gesucht

Görlitz (ots) - Am Freitag, den 19. Januar 2024, wurde auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße ein Ukrainer kontrolliert. Der 18-Jährige hatte in seinem Pkw in der Mittelkonsole ein griffbereites Springmesser liegen. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz. Das Messer wurde sichergestellt. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf Pressesprecherin Ivonne Höppner E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de ...

