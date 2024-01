Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gut, wenn man(n) sich auf Bekannte verlassen kann

Görlitz, BAB 4 (ots)

Dank der Unterstützung eines Bekannten konnte heute Vormittag ein polnischer Verurteilter seine Reise fortsetzen, musste demnach nicht ins Gefängnis. Der 23-Jährige saß als Beifahrer in einem polnischen Pkw Iveco, mit dem er in der Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße gestoppt worden war. Ein offener Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe (Amtsgericht Deggendorf wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis) sorgte anschließend, wie so oft in den vergangenen Wochen, für die anschließende Reiseunterbrechung. Diese währte nicht lange, denn dem Festgenommenen wurden 1086,00 Euro für die sofortige Begleichung der Schulden geliehen.

