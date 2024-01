Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Auto stößt mit Rind zusammen

Ein ausgebüxtes Rind verursachte am Donnerstag bei Uhingen einen Unfall. Es blieb bei Sachschaden.

Ulm (ots)

Ein Rind war am Nachmittgag von einer Weide zwischen Nassach und Baiereck ausgebrochen. Kurz nach 17.30 Uhr lief die Kuh über die Nassachtalstraße / L1152. Ein 47-Jähriger war dort mit seinem VW in Richtung Baiereck unterwegs. Er konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier trotz Bremsung. Das Rind rastete nach dem Zusammenstoß kurz im Straßengraben. Danach rappelte es sich wieder auf und rannte davon. Das Rind konnte wenig später vom Tierhalter in der Nähe eingefangen werden. Es blieb wohl unverletzt. Der Schaden am fahrbereiten Auto beträgt rund 2.500 Euro.

