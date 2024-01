Ulm (ots) - Das Fahrzeug parkte zwischen Dienstag und Donnerstag in der Lenaustraße am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum beschädigte ein Unbekannter das Panoramadach sowie den Kotflügel an dem Auto. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen. ++++ 0067897 ...

mehr