POL-UL: (UL) Dornstadt - Zu spät gebremst

Nicht aufgepasst hatte am Montag eine 18-jährige Autofahrerin am Montag auf der B10.

Ulm (ots)

Die 18-Jährige fuhr mit ihrem Renault gegen 10 Uhr auf der B10 in Richtung Ulm auf der linken Spur. Vor ihr musste ein 42-jähriger BMW Fahrer abbremsen. Das bemerkte die junge Frau zu spät und fuhr dem BMW in das Heck. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer des BMW leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall wurde die Front des Renault stark beschädigt, so dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Er musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

