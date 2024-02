Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Handy und Geldbeutel geraubt

Am Dienstagfrüh überfielen vier Unbekannte in der Ulmer Innenstadt zwei Männer.

Ulm (ots)

Gegen 4 Uhr waren die 24 und 27 Jahre alten Männer zu Fuß in der Frauenstraße unterwegs. Sie befanden sich auf dem Heimweg. In der Frauenstraße Ecke Karlstraße im Bereich der Kapelle des Alten Friedhofs sollen sie wohl von mehreren Unbekannten nach Zigaretten gefragt worden sein. Dabei sollen die beiden Männer von den vier Unbekannten ohne Vorwarnung zu Boden gerissen und beraubt worden sein. Die Angreifer hätten sie offenbar zu Boden gedrückt und nach Wertgegenständen durchsucht. Wie die beiden Männer später der Polizei schilderten, hätten ihnen die Unbekannten ihre Geldbeutel und Mobiltelefone aus den Taschen gezogen. Die Angreifer flüchteten anschließend mit ihrer Beute über den Friedhof in Richtung Karlstraße. Einer davon sei mit einem E-Scooter davongefahren. Die verständigte Polizei leitete wenige Minuten nach dem Überfall eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen ein. Die verlief jedoch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Ulm (Tel. 0731/1880) ermittelt nun nach den Tätern. Die konnten von den Männern nur vage mit einem Alter von 20 bis 25 Jahren und mit südländischem Aussehen beschrieben werden. Einer habe eine blau-weiße Jacke mit quadratischen Taschen getragen. Die beiden Männer erlitten bei dem Überfall Verletzungen. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die Leichtverletzten. Anschließend konnten sie nach Hause. Die Ermittlungen dauern an.

++++ 0385269 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell