Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall auf Parkdeck

Am Montag kollidierte in Heidenheim ein Pkw mit einem Kartenautomaten.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr befand sich ein 85-Jähriger mit seinem Audi auf dem Parkdeck eines Einkaufzentrums in der Heidenheimer Innenstadt. Dieses wollte er über die Abfahrtrampe wieder verlassen. An der Ausfahrt stellte der 85-Jährige fest, dass er zu weit vom Entwertungsautomaten entfernt war. Er lenkte sein Fahrzeug näher an diesen heran. Nachdem er sein Ticket entwertet hatte und die Schranke sich öffnete, fuhr der Audi-Fahrer an. Hierbei hatte er wohl vergessen, dass sein Fahrzeug noch eingelenkt war. Er fuhr den Kartenautomaten um. Dieser beschädigte wiederum einen vor der Einfahrt wartenden Hyundai. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Kartenautomaten beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

++++0382648 (JS)

Lisa Karaduman, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell