POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit auf der Seite liegendem Pkw - PM 2

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Der in der Steinsbergstraße alleinbeteiligt gestürzte 49-jährige Radfahrer zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Rückfragen bitte an: ...

