Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei führt Schwerpunktkontrolle im Straßenverkehr durch

Mannheim (ots)

Am heutigen Tag führten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim in Begleitung von Kollegen der Verkehrsprävention zwischen 07 Uhr und 09 Uhr schwerpunktmäßige Kontrollen durch, da in der Vergangenheit im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim vermehrt Unfallgeschehen mit Beteiligung von Fahrradfahrern zu verzeichnen waren. Vor allem durch den Gebrauch von Pedelecs erhöhen sich nicht nur die Fahrgeschwindigkeiten, sondern auch die Unfallfolgen.

Um insbesondere manipulierte Pedelecs, das Verhalten der Nutzer und den allgemeinen Zustand der Zweiräder zu überprüfen, wurde eine Kontrollstelle in beide Fahrtrichtungen der Renzstraße, Höhe Bassermannstraße, eingerichtet. Die kontrollierenden Beamten haben im Kontrollzeitraum insgesamt 45 Fahrräder sowie 9 Pedelecs kontrolliert.

Hierbei wurden 18 Verstöße im Zusammenhang mit mangelhafter oder nicht vorhandener lichttechnischer Einrichtung festgestellt. 6 Fahrräder hatten keine Klingel angebracht, insgesamt 6 Fahrer fuhren entgegengesetzt der Fahrtrichtung und insgesamt 5 Fahrer überfuhren eine rote Ampel.

Neben einer Ahndung der Verstöße stand auch das verkehrserzieherische Gespräch im Vordergrund. Durch die Verkehrsprävention wurde umfangreiches Material zur Verkehrsprävention zur Verfügung gestellt und fachkundige Beratung für Zweirad-Fahrer angeboten. Schlussendlich zeigten sich die Betroffenen einsichtig und befürworteten die Durchführung dieser zielgerichteten Kontrollen.

