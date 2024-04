Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Rollstuhlfahrerin - Pressemitteilung Nr. 2

Hockenheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Mittwochnachmittag gegen 16:50 Uhr in Hockenheim in der Unteren Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Führer und einer Rollstuhlfahrerin. Die Unfallaufnahme ergab, dass die 93-jährige Rollstuhlfahrerin ordnungsgemäß den Zebrastreifen überquerte, als ein 81-jähriger Fahrer eines PKW, Ford diese übersah und es zu einem Zusammenstoß kam. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und am Unfallort durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt. Aufgrund der leichten Kollision konnte bislang weder am Rollstuhl noch am Fahrzeug ein Sachschaden festgestellt werden. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

