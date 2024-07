Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw gesucht

Isenbüttel (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 27.06.2024, gegen 07:56 Uhr kam es auf der Moorstraße in Isenbüttel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 41-jährigen Fahrradfahrer und einem roten Pkw Toyota.

Der 41-jährige Fahrradfahrer fuhr mit seinen beiden 5- und 7-jährigen Kindern auf der Moorstraße vom Tankumsee kommend in Richtung Isenbüttel, als sich ein roter Kleinwagen in gleicher Richtung näherte. Beim Überholvorgang touchierte die Fahrzeugführerin mit ihrem Toyota den Fahrradfahrer an der linken Hand und stoppte daraufhin ihren Pkw. Nach einem kurzen Gespräch verließ die Fahrzeugführerin den Unfallort, ohne ihre Daten zu hinterlassen oder auf die Polizei zu warten.

Der rote Toyota war zum Zeitpunkt des Unfalls mit zwei Damen besetzt. Die Fahrzeugführerin wird auf etwa 75 Jahre geschätzt.

Die Polizei in Isenbüttel hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Fahrzeugführerin des Toyota oder zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 05374 955010 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell