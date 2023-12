POL-MG: Pkw-Aufbruch in Odenkirchen: Täter erbeuten hochwertige Arbeitsgeräte

Mönchengladbach (ots) - An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag hat die Polizei an insgesamt drei Tatorten in Odenkirchen und in Wickrath Wohnungseinbrüche aufgenommen. Am 24. Dezember brachen Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 22.20 Uhr an der Jülicher Straße in eine Wohnung ein, aus der sie Bargeld mitnahmen. Ebenfalls in Odenkirchen ereignete sich am selben Tag ein Wohnungseinbruch an der Grünstraße - hier ...

