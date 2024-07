PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Baustelle in Kriftel +++ Sachbeschädigung an Gartenhütte +++ E-Scooter Diebstahl in Eschborn +++ Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Baustelle - Kriftel, Ispo-Straße, Sonntag, den 21.07.2024 um 04:55 Uhr

Am Sonntagmorgen, gegen 04:55 Uhr, wurde in eine Baustelle in der Ispo-Straße in Kriftel eingebrochen. Zwei bislang unbekannte Täter begaben sich unberechtigt auf das Baugrundstück und zerstörten die Vorhängeschlösser zu den Baucontainern und durchsuchten diese. Anschließend entfernten sich die beiden Personen in unbekannte Richtung. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: männlich, einer mit normaler, einer mit kräftiger Statur und beide trugen ein T-Shirt und eine kurze Hose.

Die Polizei in Hofheim hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06192-2079-0 entgegen.

2. Sachbeschädigung an Gartenhütte - Hofheim, Parkstraße, Samstag, den 20.07.2024 gegen 22:20 Uhr

Am Samstagabend, gegen 22:20 Uhr wurde eine Gartenhütte auf dem Gelände eines Kindergartens beschädigt. Bislang Unbekannte warfen auf die Fensterscheiben der Gartenhütte mit Äpfeln. Dadurch gingen die Fensterscheiben zu Bruch. An der Gartenhütte entstand Sachschaden. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Auch dazu hat die Polizei in Hofheim die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06192-2079-0 entgegen.

3. Diebstahl von E-Scooter - Eschborn, Kurt-Schumacher-Straße, von Samstag, den 13.07.2024 gegen 12:00 Uhr, bis Samstag, den 20.07.2024 gegen 12:45 Uhr

Am Samstag, den 20.07.2024 wurde bekannt, dass in der zurückliegenden Woche ein E-Scooter entwendet wurde. Der E-Scooter war mittels Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Unbekannte Täter zerstörten das Schloss und entwendeten so den E-Scooter, samt Schloss. Der E-Scooter hatte einen Wert von mehreren Hundert Euro. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Hinweise können bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 gemeldet werden.

4. Sachbeschädigung an PKW - Eschborn, An der Grüngesweide, von Samstag, den 20.07.2024 um 22:00 Uhr bis Sonntag, den 21.07.2024 um 10:00 Uhr

Am Sonntagmorgen wurde bekannt, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fahrzeug in der Straße An der Grüngesweide in Eschborn zerkratzt wurde. Das Fahrzeug, ein Skoda, stand in der Nacht am Straßenrand geparkt. Im Verlauf der Nacht wurde mittels eines spitzen Gegenstandes die Fahrerseite zerkratzt. Dementsprechend entstand Sachschaden am Fahrzeug im Wert von über tausend Euro. Täterhinweise sind aktuell nicht bekannt.

Hinweise möglicher Zeuginnen oder Zeugen nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell