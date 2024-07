PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: PRESSEMELDUNG von Freitag, 19.07.2024, 15:30 Uhr bis Samstag, 20.07.2024, 10:00 Uhr

Hofheim (ots)

Straftaten

Raub und Körperverletzung im Umfeld der Bremthaler Kerb

Tatzeit: Samstag, 20.07.2024, 01:30 Uhr

Tatort: 65817 Eppstein-Bremthal

Der Geschädigte wird durch zwei bislang unbekannte Täter angesprochen und versucht in ein Gespräch zu verwickeln. Als der Geschädigte versucht, sich von den Tätern zu entfernen, wird er durch einen der beiden festgehalten. Zeitgleich präsentiert der andere Täter dem Geschädigten ein Messer. Der Geschädigte kann sich allerdings losreißen und kurzzeitig flüchten, wobei sein T-Shirt teilweise zerreißt. Kurze Zeit später begibt sich der Geschädigte in eine Sackgasse und kann nicht mehr vor den ihn verfolgenden Tätern fliehen. Der Täter mit dem Messer hält dem Geschädigten das Messer vor, während er nach Wertgegenständen durchsucht wird. Die Täter entwenden Bargeld sowie eine E-Zigarette des Geschädigten und fliehen anschließend in unbekannte Richtung. Das Stehlgut wird auf ca. 10 EUR geschätzt.

Personenbeschreibung:

- Täter 1: Männlich, südländischer Phänotyp, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, glatte zum Zopf zurückgegelte dunkle Haare, helles Oberteil (mutmaßlich Trainingsanzugjacke), führte Cuttermesser mit sich (grau, Klinge ca. 4 cm ausgefahren)

- Täter 2: Männlich, südländischer Phänotyp, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, lockige dunkle Haare, grüne Jacke.

Es ist davon auszugehen, dass die beiden Täter im Nachgang gemeinsam mit einem weiteren Beschuldigten eine Gefährliche Körperverletzung begangen haben. Hier wurden zwei Geschädigte im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung durch die beiden oben beschriebenen Täter und durch einen weiteren Beschuldigten gemeinschaftlich auf nicht näher beschriebene Art und Weise geschlagen. Dabei hielt einer der unbekannten Täter einem Geschädigten einen messerähnlichen Gegenstand vor. Anschließend fliehen die beiden unbekannten Täter in Richtung des Bremthaler Bahnhofs und anschließend in unbekannte Richtung. Ein dritter Täter kann vor Ort durch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes festgehalten und durch die eintreffende Streife vorläufig festgenommen werden. Die beiden Geschädigten erlitten diverse Kratzwunden im Gesicht und am Hals. Der Vorfall wurde durch mehrere Zeugen beobachtet

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

Diebstahl eines Fahrrades aus Geschäft

Tatort: 65719 Hofheim, Niederhofheimer Straße 50 (dortiges Fahrradgeschäft) Tatzeit: Freitag, 19.07.2024, 14:50 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter betrat den Fahrradladen und schaute sich dort eigenständig um. In einem unaufmerksamen Moment der Mitarbeiter nahm sich der Täter ein Cube E-Bike, welches sich in dem Ausstellraum befand und fuhr damit aus der Zugangstür. Mehrere Mitarbeiter verfolgten den Täter ebenfalls auf dem Fahrrad. Im Langgewann in Richtung eines Waldweges wurde er aus den Augen verloren.

Personenbeschreibung des Täters:

-männlich -osteuropäisch -ca. 35 Jahre alt -sportliche Statur -ca.1,80m groß -sprach nur ukrainisch -blonde kurze Haare -rot/grüne Tattoos am linken Unterarm -rotes Poloshirt mit einem Aufdruck eines Pizzaladens auf dem Rücken Das Stehlgut wird auf ca. 6000 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

Diebstahl von Kennzeichen

Tatort: 65719 Hofheim, Pfarrgasse

Tatzeit: Freitag, 19.07.2024, 16:45 Uhr bis Freitag, 19.07.2024, 22:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Kennzeichen des Rollers des Geschädigten, welcher auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand abgestellt war. Das Stehlgut wird insgesamt auf ca. 20 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

Sachbeschädigung an einer Couch

Tatort: 65830 Kriftel, Rossertstraße

Tatzeit: Freitag, 19.07.2024, 08:00 Uhr bis Freitag, 19.07.2024, 16:10 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wird eine vorübergehend im Keller abgestellte Couch mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 3500 EUR.

Die zuständige Polizeistation in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

Verkehrsunfälle

Unfallflucht mit Sachschaden

Unfallzeit: Freitag, den 19.07.2024, 17:20 Uhr bis Freitag, den 19.07.2024, 17:53 Uhr Unfallörtlichkeit: 65760 Eschborn, Rudolf-Diesel-Straße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug (schwarzer Audi A3) einer 29-jährigen Schwalbacherin beim Fahren in/aus einer Parklücke, welches auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes parkte. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt.

Faulborn, PHK

KVD PD Main-Taunus

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell