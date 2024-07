PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Gabelstapleraufsatz von Bauhofgelände entwendet +++ Vandalen beschädigen mehrere Fahrzeuge +++ Einbrecher aktiv +++ Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein gefahren +++

Hofheim (ots)

1. Gabelstapleraufsatz von Bauhofgelände entwendet, Bad Soden-Neuenhain, Schwalbacher Straße, Freitag, 12.07.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 15.07.2024, 14:50 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Diebe das Gelände des Neuenhainer Bauhofs aufgesucht. Zu einem bislang nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt hatten die Täter das Gelände des Bauhofs in der Schwalbacher Straße betreten und von diesem den Aufsatz eines dort gelagerten Gabelstaplers entwendet. Hierfür müssen die Täter auf ein entsprechendes Transportfahrzeug zurückgegriffen haben. Der Wert des Diebesguts wird mit knapp 2.000 Euro beziffert.

Die Polizeistation Eschborn bittet Personen, denen am Wochenende rund um den Bauhof verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

2. Vandalen beschädigen mehrere Fahrzeuge, Schwalbach am Taunus, Hardtbergstraße/ Salzbornstraße Montag, 15.07.2024, 04:45 Uhr bis 05:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag haben Vandalen mehrere in Schwalbach geparkte Fahrzeuge beschädigt. Gegen 04:45 Uhr vernahmen Anwohner aus der Hardtbergstraße und der Salzbornstraße verdächtige Geräusche, die erst am darauffolgenden Morgen zugeordnet werden konnten. Unbekannte hatten in der Nacht in der Hardtbergsraße zwei Fahrzeuge eines Autohauses sowie zwei weitere in Richtung der Salzbornstraße geparkte Pkw beschädigt. Drei der Fahrzeuge waren mit roher Gewalt beschädigt, ein weiteres zerkratzt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei in Eschborn bittet weitere Zeuginnen oder Zeugen der Sachbeschädigungen, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

3. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Hofheim am Taunus, Neugasse, Sonntag, 14.07.2024 bis Montag, 15.07.2024, 08:40 Uhr

(ms) In der Nacht von Sonntag auf Montag drang ein bislang unbekannter Täter in Hofheim am Taunus in der Straße "Neugasse" in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Der Einbrecher verschaffte sich Zugang zu den Kellerräumen und brach acht Abteile auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Einbrecher scheitern,

Hofheim-Marxheim, Frankfurter Straße, Samstag, 13.07.2024 bis Montag, 15.07.2024

(fh)Zwischen Samstag und Montag haben Einbrecher erfolglos versucht in zwei aneinandergrenzende Mehrfamilienhäuser in Hofheim-Marxheim einzubrechen. Am Montagmorgen wiesen die beiden Hauseingangstüren der Gebäude in der Frankfurter Straße jeweils Hebelspuren auf. In die Häuser waren die Unbekannten offenbar nicht gelangt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Samstagabend und Montagmorgen liegen. An den Türen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. E-Bikes aus Garage gestohlen,

Eschborn, Sulzbacher Straße, Sonntag, 14.07.2024, 22:00 Uhr bis Montag, 15.07.2024, 06:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in Eschborn zwei E-Bikes aus einer Garage gestohlen. Die Diebe verschafften sich im Schutze der Dunkelheit Zutritt zu dem Grundstück eines Reiheneckhauses in der Sulzbacher Straße. Sie begaben sich zu der Garage und betraten diese. Zwei darin abgestellte E-Bikes der Marke Herkules schoben sie heraus und entwendeten sie. Da das rundherum eingezäunte Grundstück verschlossen war, sind die Räder zum Abtransport wahrscheinlich über den Zaun gehoben worden. Der Wert der Beute wird auf über 3.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06196/ 9695-0 entgegen.

6. Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein gefahren, Hofheim-Lorsbach, Hofheimer Straße, Dienstag, 16.07.2024, 02:35 Uhr

(wie) Die Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Lorsbach einen Autofahrer aus dem verkehr gezogen, der berauscht und ohne Führerschein unterwegs war. Einer Streife fiel gegen 02:35 Uhr ein 5er BMW auf, der zu schnell in der Baustelle zwischen Hofheim und Lorsbach unterwegs war. Da noch weitere Fahrauffälligkeiten zu beobachten waren, stoppten die Beamten den Pkw. Schnell bemerkten die Polizisten, dass der 28-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem konnte er keinen Führerschein vorzeigen. Da der Mann sehr deutliche Anzeichen eines vorausgegangenen Drogenkonsums zeigte und einen Vortest verweigerte, wurde er fest- und mit zur Dienststelle genommen. Dort entnahm eine Ärztin eine Blutprobe. Da in der Zwischenzeit ermittelt werde konnte, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt, wird es sich nun auch dafür im Strafverfahren verantworten müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 28-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

