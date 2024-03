POL-NE: Lkw kippt in Grünstreifen

Neuss (ots) - Einen älteren grauen BMW vom Typ 320i haben Autodiebe am Dienstag (19.03.), in der Zeit von 05:15 bis 12:50 Uhr, an der Jagenbergstraße in Grimlinghausen gestohlen. Der Besitzer hatte das Auto mit dem Kennzeichen MG-K 267 auf der Straße abgestellt und mit der Funkfernbedienung der Zentralverriegelung verschlossen. Bei seiner Rückkehr stelle er fest, dass der Wagen mit Erstzulassung im Jahr 2002 spurlos ...

mehr