Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen grauen BMW der 3er-Reihe

Neuss (ots)

Einen älteren grauen BMW vom Typ 320i haben Autodiebe am Dienstag (19.03.), in der Zeit von 05:15 bis 12:50 Uhr, an der Jagenbergstraße in Grimlinghausen gestohlen.

Der Besitzer hatte das Auto mit dem Kennzeichen MG-K 267 auf der Straße abgestellt und mit der Funkfernbedienung der Zentralverriegelung verschlossen. Bei seiner Rückkehr stelle er fest, dass der Wagen mit Erstzulassung im Jahr 2002 spurlos verschwunden war.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell