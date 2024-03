Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme der etwas anderen Art

Grevenbroich (ots)

Am Montag (18.03.) kam es, gegen 14:10 Uhr, zu einem ungewöhnlicherem Tiereinsatz in Grevenbroich. Einer aufmerksamen Grevenbroicherin bemerkte eine rötliche Schlange in einem Grünstreifen zwischen der Bruchstraße und dem Bendgebiet in Neuenhausen.

Den eingesetzten Polizisten gelang es, die Schlange einzufangen und zur Wache nach Grevenbroich zu verbringen. Dort wurde sie später von der Tierrettung Duisburg, die auf Reptilien spezialisiert ist, abgeholt.

Laut Auskunft des Fachmanns handelt es sich um eine weibliche Albino-Kornnatter. Diese ist nicht giftig und ursprünglich in Florida beheimatet. Die Schlange war circa einen Meter lang.

Die Polizei hat keine Hinweise auf einen Besitzer.

