Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Neuss

Neuss (ots)

In Neuss brachen Unbekannte am Montag (18.03.), zwischen 10 und 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Marga-Groove-Straße ein, indem sie ein Kellerfenster aufhebelten.

Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Handtaschen entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 übernahm die Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht:

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell