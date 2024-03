POL-NE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Neuss (ots) - Weil er die vorgeschriebene Fahrtrichtung missachtete, hat ein 24 Jahre alter Autofahrer am Sonntag (17.03.), gegen 22:20 Uhr, an der Bergheimer Straße in Reuschenberg einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Der Neusser war vom Hubertusweg kommen geradeaus über die Bergheimer Straße in Richtung "Am Südpark" gefahren, obwohl er nur nach rechts ...

