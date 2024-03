Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe stehlen Gasflaschen - Zeugenaufruf

Lucka (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag brachen unbekannte Täter die Vorhängeschlösser einer der Gitterbox an einem Getränkemarkt in der Bachgasse auf und entwendeten insgesamt 17 Gasflaschen. Auf Grund der hohen Anzahl des Beuteguts müssen die Diebe mit einem Fahrzeug vorgefahren sein. Anwohner, die verdächtige Wahrnehmungen in dieser Zeit gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Altenburg in Verbindung zu setzen.

