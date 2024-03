Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Mopedfahrern.

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitag den 08.03.2024 ereignete sich, ca. gegen 16:00 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Friedrich-Engels-Straße in 07937 Zeulenroda-Triebes, in dessen Folge zwei junge Mopedfahrerinnen leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die beiden, jeweils 15 und 16-Jährigen Unfallbeteiligten befuhren hintereinander, mit ihren Simson Mopeds die Friedrich-Engels-Straße, in Richtung der Plauensche Straße. Als die beiden in die Windmühlenstraße einbiegen wollten, kam es zur Kollision zwischen den beiden Kleinkrafträdern, wobei diese beide zu Fall kamen. Insgesamt entstand ein Sachschaden an den beiden Mopeds in einer Höhe von 1.200,- Euro. <MS>

