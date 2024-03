Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Doppelte Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis in Zeulenroda-Triebes.

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitag den 08.03.2024 führten die Polizeibeamten der PI Greiz eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Straße der DSF in Zeulenroda-Triebes durch. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte, aufgrund eines durchgeführten Drogenvortestes, festgestellt werden, dass der 42-jährige Dacia-Fahrer den PKW unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Weiterhin wurde bekannt, dass der Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, da ihm diese bereits wegen Trunkenheit im Verkehr entzogen wurde. Bereits am Folgetag, den 09.03.2024 konnte der PKW erneut gegen 11:00 Uhr in der Straße der DSF festgestellt werden und auch hier führte der Selbe 42-jährige Fahrer den PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne gültiger Fahrerlaubnis. In beiden Fällen wurde dem Fahrer unmittelbar die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Aufgrund der vorliegenden Tatsachen wurden jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 24a Abs. 2 StVG eingeleitet. <MS>

