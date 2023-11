POL-PDWIL: Diebstahl aus Praxis

Üxheim (ots) - Im Zeitraum 14.11.2023 bis 16.11.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Römerstraße in Üxheim. Hier entwendeten sie ein dort aufgestelltes fahrbares Gerüst, sowie mehrere Faltgerüstböcke. Die Gegenstände standen am Anwesen und waren frei zugänglich. Das Gerüst jedoch war mittels Haken und Schrauben am Mauerwerk des Gebäudes befestigt gewesen. Der Abtransport erfolgte mit Sicherheit mittels eines größeren Fahrzeuges oder ...

