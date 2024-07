PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zwei versuchte Einbruchdiebstähle in Mehrfamilienhäuser +++ Zwei Trunkenheitsfahrten auf Fahrrad +++ Fahrzeugbrand

Hofheim (ots)

1. Zwei versuchte Einbruchdiebstähle in Mehrfamilienhäuser

Am Stadtpfad, 65760 Eschborn

Freitag, 12.07.2024, 23:00 Uhr bis Samstag, 13.07.2024, 17:00 Uhr

(mg) In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter in zwei Mehrfamilienhäuser einzubrechen. Die Täter begaben sich zunächst zu einem der Mehrfamilienhäuser in der Straße "Am Stadtpfad". Anschließend versuchten sich diese gewaltsam Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Hierbei wurde die Hauseingangstür beschädigt.

Kurz darauf begaben sich die unbekannten Täter zu einem benachbarten Mehrfamilienhaus und versuchten dort ebenfalls, auf dieselbe Art und Weise, in das Objekt zu gelangen. Auch hier blieb es lediglich beim Versuch.

Anschließend flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, melden Sie sich bitte bei der zuständigen Kriminalpolizei in Sulzbach am Taunus unter der 06196/2073-0.

2. Trunkenheitsfahrten auf Fahrrad in Kriftel und Hochheim am Main

(mg) Samstagnacht geriet ein 59-jähriger Fahrradfahrer in der Bachstraße in Kriftel in eine Verkehrskontrolle der Polizeistation Hofheim. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille.

Nach dem Weinfest in Hochheim am Main geriet ein weiterer Fahrradfahrer in das Visier der eingesetzten Polizeikräfte. Der 56-jährige Radfahrer, welcher einen Feldweg in Richtung Mainzer Straße befuhr, wies deutliche Ausfallerscheinungen auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille.

Beide Radfahrer wurden zunächst zwecks Blutentnahme auf die jeweilig zuständigen Dienststellen verbracht und müssen sich nun als Beschuldigte in einem Strafverfahren verantworten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen von den Dienststellen entlassen.

3. Fahrzeugbrand

Pommernstraße, 65824 Schwalbach am Taunus

Samstag, 13.07.2024, 17:15 Uhr

(mg) Eine 27-jährige Königsteinerin befand sich mit ihrem Fahrzeug in Schwalbach am Taunus in der Pommerstraße. Aufgrund eines technischen Defektes fing der Audi A2 während der Fahrt an, aus dem Motorraum zu qualmen. Die Fahrzeugführerin verließ unverzüglich das Fahrzeug, bevor dieses schließlich in Flammen aufging. Die zuständige Feuerwehr aus Schwalbach a. T. traf nur wenige Minuten später am Einsatzort ein und konnte das Fahrzeug, welches zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand stand, löschen. Bei dem Fahrzeugbrand kamen keine Personen zu Schaden.

