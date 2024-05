Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Man(n) will es nicht glauben und übernachtet im Polizeiarrest

Augsburg (ots)

Hochfeld - Gestern Abend (16.05.2024) gerieten zwei Personen miteinander in Streit. Die Polizei versuchte die Situation im Interesse aller zu lösen. Letztlich musste aber ein Mann in Gewahrsam genommen werden. Eine Frau wurde leicht verletzt. Ein 42-Jähriger war zu Besuch bei seiner 63-jährigen Bekannten in der Firnhaberstraße. Gegen 23.00 Uhr gerieten die Beiden in Streit. Dabei schlug der 42-Jährige die Frau, welche durch Hilferufe auf sich aufmerksam machte. Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei. Die Beamten beruhigten zunächst die Situation und erteilten dem 42-Jährigen einen Platzverweis. Dabei machten ihn die Polizisten ausdrücklich auf die Konsequenzen einer Missachtung des Platzverweises aufmerksam. Etwa eine Stunde später tauchte der Mann erneut bei der Frau auf. Auch die Streife kam wieder hinzu und nahm schließlich den 42-Jährigen - wie angekündigt- in Gewahrsam. Er war mit knapp zwei Promille betrunken und musste auf Grund seines Verhaltens die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

