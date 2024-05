Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: E-Scooter stößt mit Auto zusammen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (16.05.2024) ereignete sich ein Unfall in der Straße Bleicherbreite. Ein E-Scooter sowie ein Auto waren daran beteiligt. Eine Person wurde mindestens leicht verletzt. Gegen 20.30 Uhr war eine 22-Jährige mit einem Leih-E-Scooter auf der Eschenhofstraße unterwegs. Auf Höhe der Straße Bleicherbreite fuhr die Frau in den Kreuzungsbereich. Dabei übersah sie offenbar einen querenden Toyota, dessen 29-Jährige Fahrerin Vorfahrt hatte. Beide Beteiligten konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 22-Jährige wurde vom Toyota erfasst und stürzte. Sie wurde dabei mindestens leicht verletzt. Durch den Aufprall wurde der E-Scooter gegen ein weiteres geparktes Auto geschleudert und beschädigte dieses. Zudem wurden der Toyota sowie der E-Scooter beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell