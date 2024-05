Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots)

Lechhausen - Ein bislang Unbekannter verursachte am Donnerstag (16.05.2024) einen Verkehrsunfall. Er flüchtete anschließend. Verletzt wurde niemand. In der Zeit von 09.45 Uhr bis 15.45 Uhr stand ein Daihatsu geparkt in der Soldnerstraße. Ein bislang Unbekannter touchierte mit seinem Fahrzeug den Daihatsu und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

