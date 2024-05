POL Schwaben Nord: Einbruch in Einfamilienhaus

Augsburg (ots) - Kühbach - Am Donnerstagabend (09.05.2024) kam es auf dem Parkplatz vor dem Kühbacher Brauereifest zu einem Sexualdelikt. Am Abend soll es offenbar gegen den Willen einer 25-Jährigen zu sexuellen Handlungen mit einem Mann gekommen sein. Die 25-Jährige erstatte am Folgetag Anzeige gegen den ihr flüchtig bekannten Mann bei der Polizei. Die weiteren Hintergründe der Tat sind aktuell Teil der laufenden ...

