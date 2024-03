POL-IZ: 240326.5 Büsum: Dieb entwendet hochwertige Brille

Kellinghusen (ots) - In der Nacht zum Montag hat ein Unbekannter in Kellinghusen den Tank eines Autos aufgebohrt und Kraftstoff daraus entwendet. Der entstandene Schaden dürfte den Wert des Stehlguts übersteigen. In der Zeit von Sonntag, 18.00 Uhr, bis zum Montag, 06.30 Uhr, begab sich ein Dieb zu einem VW Golf, der in der Lindenstraße stand. Er bohrte den Tank auf und entnahm etwa 12 Liter Kraftstoff im Wert von 20 ...

