POL Schwaben Nord: Nach versuchtem Tötungsdelikt - Neuer Ermittlungsstand

Augsburg (ots)

Der 34-jährige Geschädigte wird nach wie vor in einer Rehaklinik behandelt. Zwischenzeitlich befindet er sich auf dem Wege der Besserung. Er ist aus dem künstlichen Koma erwacht und kann sich wieder artikulieren. Somit soll der Mann in absehbarer Zeit als Zeuge vernommen werden, um weitere Details zum Täter und Hintergrund der Tat ermitteln zu können. Parallel hierzu gehen die Fahrzeug- und Halterüberprüfungen im Stadtgebiet Augsburg und im Augsburger Umland weiter. Zwischenzeitlich überprüften die Ermittler knapp 400 Fahrzeuge und Halter. Durch die Öffentlichkeitsfahndung, unter anderem auch mit einem Phantombild, gingen bislang 35 Hinweise aus der Bevölkerung ein. Die Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei geht jedem dieser Hinweise derzeit intensiv nach.

Ergänzende Beschreibung zum Tatverdächtigen: mitteleuropäischer Typ, schlank, ca. 40 - 65 Jahre alt, ca. 175 - 185 cm groß, kein Bart, keine Brille; graue, nach hinten gekämmte, längere Haare; sprach deutsch.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist ein Audi A 4 Avant oder Audi A 6 Avant, dunkelfarben mit Augsburger Kennzeichen aufgefallen, welcher von einer Person gefahren bzw. benutzt wird, die dem Phantombild entspricht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 in Verbindung zu setzen.

BISHERIGE BERICHTERSTATTUNG:

In der Pressemeldung Nr. 0617, Nr. 0653, Nr. 0782 und Nr. 0914 berichteten wir u.a. Folgendes: Pfersee - Am Montag (25.03.2024) gegen 17.25 Uhr eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Leitershofer Straße. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer flüchtete. Ein 34-Jähriger wurde nach aktuellem Stand lebensgefährlich verletzt.

Zeugen teilten den Vorfall bei der Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen dem bislang unbekannten Autofahrer und dem 34-Jährigen. Hierbei stieg der 34-Jährige an der Kreuzung Leitershofer Straße Ecke Treustraße aus seinem Auto aus und stieg auf die Motorhaube des Audis. Während der Auseinandersetzung fuhr der unbekannte Audi-Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit los. Dabei stürzte der 34-Jährige von der Motorhaube des Audis. Anschließend flüchtete der Audi in Richtung Innenstadt.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Audi ein. Diese blieben ohne Erfolg.

Der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

[...]

Die Polizei sucht mit dem Phantombild nach dem Täter und weiteren Zeugen. Die Beschreibung lautet, wie folgt: Auto: Audi, dunkelfarben, A4 bis A8 mit Augsburger Kennzeichen. Fahrer: ca. 180 - 185 cm groß, zwischen 45 und 65 Jahre alt, schlank, mitteleuropäischer Typ, graue längere, zurückgekämmte Haare, kein Bart, keine Brille, sprach deutsch.

