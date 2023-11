POL-NE: Taschendiebe stehlen Portemonnaie

Grevenbroich (ots) - Am Mittwoch (08.11.), gegen 21:00 Uhr, fuhr ein 44 Jahre alter Mann aus Dortmund mit seinem Pkw die Energiestraße in Grevenbroich in Richtung Frimmersdorf. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann mit seinem Fahrzeug wenden und verlor dabei die Kontrolle. Der Pkw rutschte über die Einfahrt einer Firma auf einen Parkplatz. Er kollidierte mit mehreren Pfeilern einer Überdachung und anschließend mit ...

