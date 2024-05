POL Schwaben Nord: Starker Regen: Unfall auf A8

Augsburg (ots) - Lechhausen - Ein bislang Unbekannter verursachte am Donnerstag (16.05.2024) einen Verkehrsunfall. Er flüchtete anschließend. Verletzt wurde niemand. In der Zeit von 09.45 Uhr bis 15.45 Uhr stand ein Daihatsu geparkt in der Soldnerstraße. Ein bislang Unbekannter touchierte mit seinem Fahrzeug den Daihatsu und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ...

