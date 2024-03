POL-PPKO: Nachtragsmeldung zu Presse-Erstmeldung vom 16.03.2024, 21:46 Uhr, Schwerer Verkehrsunfall auf der A 48 bei Bendorf/Rhein (Link)

Koblenz (ots) - Am heutigen Samstag, dem 16.03.2024 kam es gegen 11.35 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kaiser-Otto-Straße in 56070 Koblenz. In der Küche der Wohnung im 1. OG kam es aus bisher ungeklärten Gründen zum Ausbruch eines Feuers. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, Bewohner der darüber liegenden Dachgeschosswohnung konnten das Haus unverletzt verlassen. ...

