Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tödlicher Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Augsburg (ots)

Genderkingen, Lkrs. Donau-Ries - Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw infolge eines Überholmanövers, verstarb heute Nachmittag ein 87-jähriger Mann an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Am Donnerstag, 16.05.2024, gegen 13:25 Uhr fuhr der Fahrer eines Mercedes B200 auf der Kreisstraße DON 29 von Donauwörth kommend in Richtung Genderkingen. Nach Angaben unbeteiligter Zeugen wollte der Mercedesfahrer etwa auf Höhe der Kiesweiher einen vorausfahrenden Lkw überholen. Dabei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden Pkw, Audi A4, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 87-jährige Mercedesfahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr per Rettungsspreizer befreit werden. Er zog sich jedoch bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen zu, an deren Folgen er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 39-jährige Fahrerin des Audi wurde aufgrund der erlittenen, jedoch nicht lebensgefährlichen, Verletzungen nach Erstversorgung am Unfallort vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Rain wurde die Unfallstelle komplett gesperrt, der Verkehr entsprechend über die B16 umgeleitet. Die Sperrung dauert derzeit noch an, da im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachter hinzugezogen wurde. Zur Rettung der Unfallbeteiligten aus den schwer beschädigten Fahrzeugen und deren Erstversorgung waren zahlreiche Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte im Einsatz. Die Feuerwehren aus Genderkingen, Hamlar und Rain sorgten zudem für die Umleitung des Verkehrs. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf ca. 50.000 Euro.

