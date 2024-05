POL Schwaben Nord: Sportflugzeug landet unsanft

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Augsburg Flughafen - Am gestrigen Donnerstag (16.05.2024) ereignete sich ein Unfall auf dem Augsburger Flughafen. Die Insassen kamen mit dem Schreck davon. Ein 68-Jähriger war zusammen mit seiner Ehefrau (66) in einem Sportflugzeug unterwegs. Bei der Landung auf dem Augsburger Flughafen setzte die Maschine offenbar so hart auf, dass Teile des Dämpfers beschädigt wurden. Es kam offenbar zum Kontakt zwischen Propeller und Rollbahn. Auf Grund der genannten Umstände konnte der 68-Jährige das Flugzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Die Maschine überfuhr die Begrenzungsleuchten und fuhr am Ende der Rollbahn gut 20 Meter weiter in die Grünfläche. Dort kam das Flugzeug zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Luftverkehrs gegen den 68-Jährigen.

