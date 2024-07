PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verdächtiger Gegenstand - Wohngebäude geräumt

Hofheim (ots)

Verdächtiger Gegenstand - Wohngebäude geräumt, Eschborn, Am Stadtpfad, Samstag, 13.07.2024

(da)Am frühen Samstagmorgen musste in Eschborn ein Mehrfamilienhaus wegen eines verdächtigen Gegenstandes geräumt werden. Ein Anwohner der Straße "Am Stadtpfad" hatte gegen 2.20 Uhr beobachtet, wie sich mehrere schwarz gekleidete Personen an einem Geldautomaten im Vorraum der dortigen Postfiliale zu schaffen machten. Als er die Unbekannten ansprach, flüchteten diese. Sie ließen jedoch eine schwarze Tasche zurück. Aufgrund der Gesamtumstände und eines möglichen Zusammenhangs mit einer beabsichtigten Geldautomatensprengung konnten die Polizeieinsatzkräfte vor Ort nicht ausschließen, dass sich in der Tasche explosive Stoffe befanden. Sprengtechniker wurden hinzugezogen. Gleichzeitig wurde das Wohnhaus, in dem sich der Geldautomat befand, geräumt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner wurden zu ihrer eigenen Sicherheit in enger Abstimmung mit der Stadt Eschborn zunächst in der Stadthalle untergebracht. Nachdem die Sprengtechniker Entwarnung geben konnten, durften alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an. Zeitgleich fahndeten mehrere Streifen nach den Unbekannten. Allesamt wurden mit dunkler Sportkleidung beschrieben. Ihre Gesichter sollen sie mit Kapuzen verdeckt haben. Diese Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Wer die Personen gegen 2.20 Uhr gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung zu setzen.

