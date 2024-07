PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebe haben es auf Handtaschen abgesehen +++ Mehrere Hundert Meter Kupferkabel über Nacht gestohlen +++ Schmuck aus Wohnung gestohlen +++ Mit Lottogewinn gelockt

Hofheim (ots)

1. Diebe haben es auf Handtaschen abgesehen, Kelkheim, Am Marktplatz, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Höhenweg, Mittwoch, 10.07.2024 09:35 Uhr bis 10:15 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen hat mutmaßlich dasselbe Diebesduo die Handtaschen von zwei Bürgerinnen aus dem Main-Taunus-Kreis ins Visier genommen. Gegen 09:35 Uhr befand sich eine 66-Jährige fußläufig in Kelkheim im Bereich "Am Marktplatz", als sich ihr von hinten zwei Jugendliche näherten, ihr die Handtasche samt Inhalt entrissen und flüchteten. Es soll sich um zwei 14 bis 16 Jahre alte und etwa 1,70 m große Jungen mit "südeuropäischem Erscheinungsbild" gehandelt haben. Einer sei dicklich gewesen und habe kurze dunkle Haare gehabt. Bekleidet soll er mit einer dunklen Hose und einem weißen Shirt gewesen sein. Seinen Komplizen beschrieb die 66-Jährige als schlank mit dunklen Haaren. Er habe einen dunklen Kapuzenpullover getragen. Nur knapp 40 Minuten später ereignete sich einige Orte weiter eine ähnliche Tat. Auch im Höhenweg in Niederhofheim waren zwei Diebe zugange, die sich einer Dame von hinten näherten und nach ihrer Handtasche griffen. Die 52-Jährige stemmte sich jedoch mit aller Kraft dagegen und konnte so den Diebstahl abwenden. Bei der Aktion wurde sie jedoch von den Füßen gerissen, stürzte und verletzte sich. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Derweil waren die Diebe geflüchtet. In diesem Fall ist lediglich bekannt, dass beide Täter dunkel gekleidet waren und Basecaps trugen.

Die Polizei in Kelkheim sieht es als wahrscheinlich an, dass es sich bei beiden Taten um dasselbe Diebesduo handelt und nimmt Hinweise zu den Taten unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

2. Mehrere Hundert Meter Kupferkabel über Nacht gestohlen, Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, Kastengrund, Mittwoch, 10.07.2024, 01:00 Uhr bis 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben Kabeldiebe in Hattersheim Beute gemacht und bei ihrer Tat einen hohen Schaden verursacht. Spuren am Tatort in der Mainzer Landstraße (Kastengrund) nach zu urteilen, waren die Diebe im Schutze der Dunkelheit mit einem Fahrzeug über einen Feldweg an ein dortiges Baustellengelände gelangt und hatten einen Bauzaun aufgebrochen. Anschließend betraten sie das Gelände und trennten mehrere Hundert Meter Kupferkabel ab, welche sie anschließend auf ein Fahrzeug verluden und flüchteten. Der Wert der Kabel wird auf über Zehntausend Euro geschätzt. Der verursachte Sachschaden dürfte nach erster Einschätzung noch höher sein.

Die Polizeistation Hofheim ermittelt in der Sache und bittet Zeuginnen oder Zeugen, aber auch Personen, denen zur Nachtzeit ein verdächtiges, transportfähiges Fahrzeug aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Schmuck aus Wohnung gestohlen,

Hofheim am Taunus-Marxheim, Sachsenring, Mittwoch, 10.07.2024, 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr (fh)Am Mittwoch haben Dieben im Hofheimer Stadtteil Marxheim nur wenige Minuten ausgereicht, um zuzuschlagen. Während der kurzen Zeitspanne von 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr betraten die Täter den Garten eines Reihenhauses im Sachsenring und verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt in dessen Wohnräume. Hier durchsuchten sie ein Schlafzimmer sowie ein Büro und entwendeten Bargeld und Schmuck. Mit Ihrer Beute suchten sie daraufhin unerkannt das Weite.

Die Polizei in Hofheim ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Mit Lottogewinn gelockt,

Eschborn, Mittwoch, 10.07.2024

(fh)Eine Seniorin aus Eschborn ist in den vergangenen Tagen Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die Unbekannten meldeten sich bei der 87-Jährigen und teilten ihr sehr überzeugend mit, dass sie an einer Verlosung teilgenommen und 385.000 Euro gewonnen habe. Um jedoch an den vermeintlichen Gewinn zu gelangen, müsse die Dame 4.000 Euro in Form von sogenannten "I-Tunes-Karten" beziehungsweise deren Codes übermitteln. Erst diese Vorgehensweise würde den Gewinn legitimieren. Die gutgläubige Eschbornerin kam der Aufforderung nach und erkannte den Betrug leider erst im Nachgang. Der angebliche Gewinn ging nie bei ihr ein.

Betrüger versuchen immer wieder auf unterschiedlichste Art an Geld zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf solche Tricks ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keine Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnauszahlung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist ohnehin klar: Wer bei einem Gewinnspiel nicht mitspielt, kann auch nicht gewinnen!

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell