Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall- Unfallverursacher flüchtete

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, 22.07.2023, zwischen 23:00 Uhr und Sonntag, 23.07.2023, 02:00 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand in der Schönlautenbachstraße geparkter PKW beschädigt. Vermutlich touchierte der unfallflüchtige Autofahrer beim rückwärtigen Ausparken die vordere Stoßstange des geparkten MG ZS und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell