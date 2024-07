POL-MTK: Handgreiflicher Paketdieb +++ Beim Joggen sexuell belästigt +++ Kupferdiebe festgenommen +++ Motorrad brennt +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Diebstahl aus Pkw verhindert +++ Parkschranke durchbrochen

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Handgreiflicher Paketdieb, Eschborn-Niederhöchstadt, Holunderweg, Freitag, 05.07.2024, 11.45 Uhr

(ro)In Eschborn-Niederhöchstadt wurde ein Paketdieb am Freitagmittag gegenüber einem Zusteller handgreiflich. Ein Zusteller lieferte gegen 11.45 Uhr in der Straße "Im Kleinfeldchen" Pakete aus. Hierbei ließ er sein Fahrzeug unverschlossen. Er beobachtete einen Mann, der sich am Fahrzeug zu schaffen machte und sich mit drei Paketen in Richtung Holunderweg entfernte. Der Auslieferer folgte ihm, griff nach dem Rucksack des Diebes und entnahm daraus die entwendeten Pakete. Währenddessen schlug ihm der Unbekannte ins Gesicht und in den Bauch. Im Anschluss flüchtete er ohne Beute in Richtung Hortensienweg. Der Zusteller wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Paketdieb soll etwa 1,70 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und von schmaler Statur sein. Er habe einen schwarzen Dreitagebart sowie dunkle Jeans, einen dunklen Kapuzenpullover und blaue Schuhe getragen. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten die Streifen den Paketdieb nicht mehr ausfindig machen. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

2. Beim Joggen sexuell belästigt, Kriftel, Fußgängerunterführung der Bundesautobahn 66, Donnerstag, 04.07.2024, 10.50 Uhr

(ro)Am Donnerstag ist in Kriftel eine Frau beim Joggen sexuell belästigt worden. Die 60-Jährige war auf einem Feldweg zwischen Hattersheim und Kriftel unterwegs. Im Bereich der Fußgängerunterführung der Bundesautobahn 66 packte der Unbekannte die Joggerin von hinten und zog sie an sich heran. Die Frau konnte sich lautstark zur Wehr setzen und befreien, woraufhin der Täter in Richtung Hattersheim flüchtete. Die 60-Jährige hatte kein Mobiltelefon bei sich, daher konnte sie die Polizei erst etwa 90 Minuten nach dem Vorfall verständigen. Die Polizeistreifen konnten den Mann nicht mehr ausfindig machen, nach ihm wird nun gefahndet. Der Täter soll etwa 17 Jahre alt und 1,65 Meter groß, dunkelhäutig und von schlanker Statur sein. Er sei mit einem dunklen langärmeligen Oberteil, einer hellen Steppweste, einer dunklen langen Hose sowie hellen Sportschuhen bekleidet gewesen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zu der Person machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte setzten Sie sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Sulzbach in Verbindung.

3. Kupferdiebe festgenommen, Hofheim, Kurhausstraße, Sonntag, 07.07.2024, 13.30 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Sonntag in Hofheim zwei Kupferdiebe festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei gegen 13.30 Uhr mit, dass er zwei Personen in der Kurhausstraße beobachtet hatte, die Kupferrohre in einem weißen Sack transportierten. Die sofort entsandten Streifen stellten zwei Personen fest, auf die die Beschreibung passte und kontrollierte diese. Die etwa 35 Kilogramm schweren Kupferrohre im Wert von mehreren Hundert Euro fanden die Polizisten bei ihnen auf und stellten sie sicher. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Bulgaren wurden festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Die Ermittlungen, insbesondere auch nach der geschädigten Baustellenfirma, dauern an.

4. Motorrad brennt, Eschborn-Niederhöchstadt, Hauptstraße, Montag, 08.07.2024, 1.11 Uhr

(ro)In den frühen Morgenstunden ist ein Motorrad im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt in Flammen aufgegangen. Ein Passant meldete der Polizei in Eschborn um 1.11 Uhr, dass unweit der Dienststelle in der Hauptstraße ein Motorrad brennen würde. Die Feuerwehr löschte den Brand, Personen kamen nicht zu Schaden. Der Halter der abgebrannten Harley-Davidson wurde in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

5. Einbruch in Wohnhaus, Hattersheim-Eddersheim, Parkstraße, festgestellt: Samstag, 06.07.2024, 16 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Hattersheim-Eddersheim eingebrochen. Ein aufmerksamer Anwohner meldete der Polizei am Samstag gegen 16 Uhr ein offenstehendes Fenster. Die Täter nutzten zuvor die Abwesenheit der Bewohner des Anwesens in der Parkstraße aus und hebelten ein Fenster auf. So ins Innere gelangt, durchwühlten sie die Wohnräume, bevor sie unbemerkt die Flucht antraten. Inwieweit die Einbrecher Beute gemacht haben, ist Gegenstand der Ermittlung. Das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (01696) 2073-0 entgegen.

6. Diebstahl aus unverschlossenem Pkw verhindert, Liederbach-Niederhofheim, Am Wiesengrund, Samstag, 06.07.2024, 23.47 Uhr

(ro)Im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim hat eine Frau am Samstag einen Diebstahl aus ihrem Fahrzeug verhindert. Die Anwohnerin meldete der Polizei um 23.47 Uhr eine Person, die sich an ihrem Renault zu schaffen gemacht hatte und diesen durchsuchte. Nachdem der Unbekannte von einem weiteren Zeugen angesprochen wurde, entfernte er sich ohne Beute in Richtung Höchster Straße. Der Täter wird als circa 1,75 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt und dunkelhäutig beschrieben. Er sei mit einem grauem Jogginganzug bekleidet gewesen. Die alarmierten Streifen konnten den Täter nicht mehr antreffen. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Unbekannte zuvor noch ein weiteres unverschlossenes Fahrzeug vergeblich nach Wertgegenständen durchsucht hatte. Hinweise zu dem Vorfall werden von der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 06749-0 entgegengenommen.

7. Parkhausschranke durchbrochen, Hofheim, Chinonplatz, Freitag, 05.07.2024, 12 Uhr

(ro)Am Freitagmittag kam es in Hofheim zu einem Unfall, bei dem ein Fahrzeug eine Parkhausschrank durchbrochen hat. Eine 66-jährige Frau wollte gegen 12 Uhr mit ihrem Tesla in ein Parkhaus am Chinonplatz fahren. An der geschlossenen Schranke hielt sie an. Aus bislang unbekannten Gründen beschleunigte das Fahrzeug und durchbrach die Schranke, touchierte einen Kassenautomat und mehrere Poller, bevor es mit der Parkhauswand kollidierte. Die Fahrerin wurde verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tesla war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro.

