PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickbetrüger erbeutet Bargeld +++ Werkzeug aus Schule entwendet +++ In Gaststätte eingestiegen +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Flüchtigen Dieb beobachtet +++ Fahrradfahrer angefahren

Hofheim (ots)

1. Trickbetrüger erbeutet Bargeld, Flörsheim, Wickerer Straße, Donnerstag, 27.06.2024, 11.30 Uhr

(ro)Ein Senior ist am Donnerstag in Flörsheim einem Trickdieb aufgesessen. Dieser entwendete mehrere Hundert Euro. Den Angaben der 75 Jahre alten Mannes zufolge hatte er um 11.30 Uhr an einem Bankautomaten in der Wickerer Straße Geld abgehoben, als er kurz darauf von einem etwa 50 Jahre alten Mann angesprochen wurde. Dieser wollte Geld wechseln. Hierzu warf der Unbekannte eine 1-Euro-Münze in das Portemonnaie des Mannes und entwendete dabei das mitgeführte Bargeld. Dies fiel dem Senior jedoch erst später auf. Der unbekannte, etwa 50-jährige und 1,70 Meter große Mann mit "mitteleuropäischem" Aussehen soll mit einem grauen, etwas verknitterten Anzug bekleidet gewesen sein. Er sei leicht untersetzt gewesen und habe graue kurze Haare gehabt.

Lassen Sie Ihren Geldbeutel niemals unbeobachtet und geben Sie diesen nicht aus der Hand. Verschließen Sie gegebenenfalls Ihre Taschen. Falls Sie durch fremde Personen in ein Gespräch verwickelt werden, beobachten Sie Ihr Umfeld während des Gesprächs genau. Wenn Sie sich während des Gesprächs unwohl fühlen, machen Sie dem Gesprächspartner klar und deutlich verständlich, dass Sie das Gespräch nicht weiterführen wollen und gehen Sie weiter. Lassen Sie den fremden Gesprächspartner nicht zu nah an sich ran und verzichten Sie insbesondere auf eine "Dankes-Umarmung". Informieren Sie in Verdachtsmomenten umgehend die Polizei!

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Werkzeug aus Schule entwendet, Schwalbach, Am Weißen Stein, Mittwoch, 03.07.2024, 16 Uhr bis Donnerstag, 04.07.2024, 6.30 Uhr

(ro)In Schwalbach haben Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag Werkzeug aus einer Schule entwendet. Die Täter betraten vermutlich über einen offenstehenden Bauzaun das Schulgelände in der Straße "Am Weißen Stein". Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Hausmeisterraum. Innerhalb des Gebäudes verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem weiteren Lagerraum und entwendeten Werkzeuge im Wert von etwa 400 Euro, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und nimmt bittet, Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. In Gaststätte eingestiegen, Bad Soden, Kronberger Straße, Donnerstag, 02.07.2024, 0.57 Uhr

(ro)Am frühen Donnerstagmorgen sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in Bad Soden eingestiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich zwei Einbrecher um 0.57 Uhr über ein gekipptes Fenster Zutritt zum Lokal, durchsuchten das Innere. Sie ließen eine Limonadenflasche mitgehen und flohen über eine Notausgangstür in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

4. Fahrraddiebe unterwegs, Bad Soden-Neuenhain, Am Waldfeld, Mittwoch, 03.07.2024, 22 Uhr bis Donnerstag, 04.07.2024, 7 Uhr

(ro)Fahrraddiebe waren in der Nacht auf Donnerstag im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain unterwegs. Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr betraten die Unbekannten unbefugt ein Grundstück in der Straße "Am Waldfeld" und entwendeten drei E-Bikes, welche die Besitzer vor dem Anwesen verschlossen abgestellt hatten. Bei dem Diebesgut im Wert von rund 10.000 Euro handelt es sich um zwei schwarze "Bulls EVO 625" und ein grünes Pedelec der Marke "Sonic EVO". Zum Abtransport der abgeschlossenen Räder haben die Diebe vermutlich ein Fahrzeug genutzt. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Nacht zum Donnerstag gemacht? Hinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

5. Flüchtigen Dieb beobachtet, Bad Soden, Hasselstraße, Mittwoch, 03.07.2024, 22.30 Uhr

(ro)Am Mittwochabend hat eine Frau in Bad Soden einen Dieb bei der Flucht beobachtet. Die Bad Sodenerin war gegen 22.30 Uhr mit ihrem Hund spazieren, als ein Mann in einiger Entfernung über den Zaun eines Anwesens in der Hasselstraße kletterte und sich in unbekannte Richtung entfernte. Dass es sich dabei um ihr eigenes Grundstück gehandelt hat und ihr Fahrzeug angegangen wurde, stellte sie erst am nächsten Morgen fest. Der Unbekannte hatte den auf dem Grundstück abgestellten, unverschlossenen Land Rover geöffnet, durchwühlt und den Fahrzeugschlüssel eines weiteren Pkw der Frau entwendet. Sie beschrieb den Täter als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und als "mitteleuropäischen" Phänotyp. Die Polizei in Eschborn nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Fahrradfahrer angefahren, Eschborn, Frankfurter Straße, Donnerstag, 04.07.2024, 9.15 Uhr

(ro)In Eschborn kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer angefahren wurde. Gegen 9.15 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrer mit seinem Audi die Frankfurter Straße aus Richtung Hamburger Straße. Als der Audi-Fahrer in Höhe der Hausnummer 77 zum Einparken einlenkte, übersah er den in gleicher Richtung fahrenden 25-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen der 25-Jährige verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell