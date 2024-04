Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Flucht gescheitert

Herxheim (ots)

Am 07.04.2024 sollte gegen 13:00 Uhr der Fahrer eines Kleinkraftrades in der Straße "Am Kleinwald" in Herxheim einer Kontrolle unterzogen werden, da an dem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Fahrer versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Letztlich konnte der 54-Jährige im Bereich der Bachgasse kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest wurde verweigert, daher erfolge eine Blutprobe auf der Dienststelle. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

