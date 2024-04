Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Postbotin von Hund gebissen

Schweighofen (ots)

Im Rahmen einer Zustellung am 06.04.2024 gegen 14:00 Uhr klingelte die Postbotin am Anwesen. Beim Öffnen der Türe gelang es dem Schäferhund durch einen kleinen Spalt am Besitzer vorbeizukommen. Das Tier verbiss sich anschließend im Bein der Postbotin. Diese musste durch den Rettungsdienst versorgt werden und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell