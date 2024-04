POL-PDLD: alkoholisierter Randalierer

Polizeidirektion Landau

Am Samstagmittag, den 06.04.24 gegen 12:20 Uhr randalierte ein alkoholisierter 19-Jähriger im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße und der Staatsstraße in Edenkoben. Hierbei schrie der Heranwachsende lautstark und trat gegen die in der Bahnhofstraße geparkten Fahrzeuge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Fahrzeuge beschädigt. Da sich der 19-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine Fachklinik verbracht.

Mögliche Zeugen, deren Fahrzeuge am Samstagmittag in der Bahnhofstraße in Edenkoben abgestellt waren und nun Beschädigungen aufweisen, werden gebeten sich unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de bei der Polizei Edenkoben zu melden.

