Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruchsdiebstahl

Germersheim (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen am Samstagabend im Zeitraum zwischen 19:30 und 22:30 Uhr über die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung in der Römerstraße in Germersheim ein. Dort entwendeten die Täter Schmuck aus dem elterlichen Schlafzimmer sowie einen TV-Lautsprecher. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit außer Haus.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell